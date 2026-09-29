Italia-Turchia in Nations League 2026: la vittoria azzurra in 10 foto

L’Italia rialza la testa dopo il brutto ko all’esordio in Nations League 2026 all’Olimpico contro il Belgio. Chiamati ad una immediata reazione gli azzurri rispondono presente, vincendo 4-1 in Tuchia nel secondo match del girone e sfoderando una prestazione convincente. Gara praticamente già chiusa nel primo tempo con le reti di Bastoni, Frattesi e Kayode, al debutto in Nazionale. A inizio ripresa i padroni di casa accorciano con Yilmaz, pochi minuti dopo il poker di Pio Esposito, in campo a Bursa con il fratello Sebastiano. Ora sotto con la Francia, che ha vinto 1-0 in Belgio e guida il gruppo a punteggio pieno. “Tutti quanti hanno fatto una grande partita. Cercheremo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e ora pensiamo a Parigi”, ha commentato a fine gara il ct Roberto Mancini.