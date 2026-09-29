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martedì 29 settembre 2026

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Italia-Turchia in Nations League 2026: la vittoria azzurra in 10 foto

Italia-Turchia in Nations League 2026: la vittoria azzurra in 10 foto
L’italiano Pio Esposito esulta dopo aver segnato il quarto gol della sua squadra durante la partita di calcio della UEFA Nations League tra Turchia e Italia a Bursa in Turchia, lunedì 28 settembre 2026. (AP Photo/Khalil Hamra)
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Il portiere turco Altay Bayindir non riesce a parare il gol di apertura segnato dall'italiano Alessandro Bastoni durante la partita di calcio della UEFA Nations League tra Turchia e Italia disputata a Bursa in Turchia, lunedì 28 settembre 2026. (AP Photo/Khalil Hamra)
L'italiano Alessandro Bastoni festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il primo gol durante la partita di calcio della UEFA Nations League tra Turchia e Italia a Bursa in Turchia, lunedì 28 settembre 2026. (AP Photo/Khalil Hamra)
L'italiano Alessandro Bastoni festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il primo gol durante la partita di calcio della UEFA Nations League tra Turchia e Italia a Bursa in Turchia, lunedì 28 settembre 2026. (AP Photo/Khalil Hamra)
Il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini gesticola durante la partita di calcio della UEFA Nations League tra Turchia e Italia a Bursa in Turchia, lunedì 28 settembre 2026. (AP Photo/Khalil Hamra)
L'italiano Giacomo Raspadori, a destra, e il turco Can Uzun si contendono il pallone durante la partita di calcio della UEFA Nations League tra Turchia e Italia a Bursa in Turchia, lunedì 28 settembre 2026. (AP Photo/Khalil Hamra)
Il portiere italiano Gianluigi Donnarumma esulta dopo il terzo gol di Michael Kayode durante la partita di calcio della UEFA Nations League tra Turchia e Italia a Bursa in Turchia, lunedì 28 settembre 2026. (AP Photo/Khalil Hamra)
L'italiano Pio Esposito esulta dopo aver segnato il quarto gol della sua squadra durante la partita di calcio della UEFA Nations League tra Turchia e Italia a Bursa in Turchia, lunedì 28 settembre 2026. (AP Photo/Khalil Hamra)
Il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini gesticola durante la partita di calcio della UEFA Nations League tra Turchia e Italia a Bursa in Turchia, lunedì 28 settembre 2026. (AP Photo/Khalil Hamra)
Il portiere della Turchia Altay Bayindir, a destra, para un tiro mentre l'italiano Michael Kayode, al centro, lo contrasta durante la partita di calcio della UEFA Nations League tra Turchia e Italia a Bursa in Turchia, lunedì 28 settembre 2026. (AP Photo/Khalil Hamra)

L’Italia rialza la testa dopo il brutto ko all’esordio in Nations League 2026 all’Olimpico contro il Belgio. Chiamati ad una immediata reazione gli azzurri rispondono presente, vincendo 4-1 in Tuchia nel secondo match del girone e sfoderando una prestazione convincente. Gara praticamente già chiusa nel primo tempo con le reti di Bastoni, Frattesi e Kayode, al debutto in Nazionale. A inizio ripresa i padroni di casa accorciano con  Yilmaz, pochi minuti dopo il poker di Pio Esposito, in campo a  Bursa con il fratello Sebastiano. Ora sotto con la Francia, che ha vinto 1-0 in Belgio e guida il gruppo a punteggio pieno. “Tutti quanti hanno fatto una grande partita. Cercheremo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e ora pensiamo a Parigi”, ha commentato a fine gara il ct Roberto Mancini.

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