Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma. Lo comunica il club emiliano in una nota, aggiungendo che “il nuovo responsabile tecnico della prima squadra maschile ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026/27, con un’opzione in favore del Club per due ulteriori stagioni sportive”. In questa nuova nuova avventura il campione del mondo del 2006 sarà affiancato da Gaetano Caridi come allenatore in seconda, Franceso Valiani come collaboratore tecnico, Antonio Bovenzi come preparatore e Mirco Vecchi come match analyst.

Gilardino a Parma dopo l’esperienza a Pisa

Gilardino – che nel suo passato da calciatore ha giocato anche per il Parma – arriva sulla panchina dei ducali dopo le esperienze a Siena, Genoa e Pisa. Quella con i toscani è stata la sua ultima avventura, durata mezza stagione, fino a febbraio 2026. “Le cadute che ci educano nella gratitudine e ai sogni che torneranno più potenti!! Buona fortuna Pisa”, aveva scritto su Instagram il 44enne di Biella, salutando i nerazzurri. L’ex attaccante azzurro in Emilia prenderà il posto del 31enne Carlos Cuesta.

L’esonero di Cuesta

“Carlos Cuesta non è più l’allenatore della prima squadra maschile. A seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo”, aveva spiegato in una nota il club. “Sono venute a mancare, infatti, le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso e si è giunti a questa decisione condivisa”.