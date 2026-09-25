Supercoppa 2026, si torna a giocare in Italia: Inter-Lazio a San Siro, ecco quando

La Supercoppa 2026 si giocherà in Italia, e si tornerà al vecchio formato: la vincitrice del campionato contro la vincitrice della Coppa Italia. Siccome entrambe le competizioni sono state vinte dall’Inter, come da regolamento l’altra finalista della Supercoppa italiana sarà la finalista sconfitta in Coppa Italia, la Lazio.

Dopo quattro anni in Arabia Saudita, dunque, con formati anche discutibili come quello dello scorso anno con quattro sqaudre, la Supercoppa torna in Italia. Secondo quanto si apprende da fonti della Lega di A, la finale si giocherà a San Siro il prossimo 22 dicembre.