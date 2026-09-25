Home > Calcio > Manchester City colpevole di violazioni finanziarie, perché è nei guai e cosa rischia

Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse relative alla violazione dei regolamenti finanziari della Premier League. Il club è stato ritenuto colpevole di 114 delle 115 accuse contestate, secondo fonti informate sulla vicenda citate dal New York Times. Le accuse erano state formalizzate per la prima volta nel febbraio 2023, al termine di un’indagine durata quattro anni.

Cosa rischia il City

Il club sarebbe intenzionato a presentare ricorso contro la decisione. Le sanzioni non sono ancora state stabilite e restano in campo tutte le opzioni: dalla multa alla penalizzazione in classifica fino all’esclusione dalla Premier League. Un’eventuale penalizzazione in punti potrebbe essere applicata al momento della decisione o con effetto retroattivo: in tal caso al City potrebbero anche essere revocati i titoli vinti.

Cosa dice il club

In un comunicato, il club ricorda che “il procedimento della Premier League è ancora in corso, con aspetti significativi ancora da definire, ed è soggetto a un rigoroso vincolo di riservatezza. Di conseguenza, la posizione del Manchester City FC rimane coerente con la dichiarazione rilasciata dal club nel febbraio 2023”. Il City spiega di avere “rispettato con diligenza il regolare iter procedurale per otto anni, confidando nel fatto che il Consiglio e la dirigenza della Premier League agissero come un organo di controllo indipendente, imparziale ed equo, libero da influenze di parte”.

Cosa è successo, i fatti contestati

Il City è stato deferito a una commissione indipendente incaricata di giudicare le accuse, a seguito di un’indagine su presunte violazioni commesse tra il 2009 e il 2018. L’indagine era scaturita dalla pubblicazione, nel novembre 2018, di documenti finanziari riservati del club da parte del quotidiano tedesco Der Spiegel. La Premier League ha accusato il City di non aver fornito informazioni finanziarie accurate e dettagli sui pagamenti a giocatori e allenatori, oltre che di aver violato i regolamenti Uefa sul fair play finanziario (FFP) e le norme della stessa lega in materia di redditività e sostenibilità. Il club ha sempre respinto tali accuse.

Sotto la proprietà dello sceicco Mansour – la cui Abu Dhabi United Group ha acquisito il club nel 2008 – il City ha vinto otto titoli di Premier League, quattro FA Cup, sette Coppe di Lega e una Champions League. Sei di questi trofei sono stati conquistati dopo la formalizzazione delle accuse. Nel febbraio 2020, la Uefa aveva inflitto al City una squalifica di due anni dalle proprie competizioni e una multa di 30 milioni di euro in seguito alle rivelazioni di Der Spiegel; tuttavia, tali sanzioni furono annullate cinque mesi più tardi dal Tas di Losanna.

Tegola anche per Maresca

Ora, gli ultimi sviluppi del caso gettano ombre sull’ottimo inizio del City in questa stagione di Premier League, la prima sotto la guida di Enzo Maresca dopo l’addio di Pep Guardiola. I Citizens hanno collezionato cinque vittorie su altrettante partite fin qui giocate nel massimo campionato inglese e occupano il primo posto in classifica. Durante la sessione estiva di calciomercato, il club ha investito 450 milioni di sterline, ingaggiando tra gli altri il centrocampista Enzo Fernández dal Chelsea per la cifra record di 125 milioni di sterline.

L’ironia di Rio Ferdinand contro i ‘cugini’

Intanto, sono già arrivate le prime reazioni alla notizia. Tra i primi a commentare Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United che si classificò secondo dietro ai cugini-rivali del City nella stagione di Premier League 2011-2012. L’ex giocatore ha rilanciato la notizia su X postando una sua foto con 7 medaglie, una in più dei titoli da lui conquistati in Premier, affermando: “Un’altra medaglia della Premier League da aggiungere alla bacheca”. Poi, in un altro post, ha rincarato la dose: “Parlando seriamente però…Ryan Giggs dovrebbe avere 14 titoli di Premier League”.