Italia-Belgio in Nations League, Malagò: "Soddisfatto risposta del pubblico per l'esordio"

“Oggi non ho parlato con Mancini, ci ho parlato ieri prima della conferenza stampa, l’ho visto a Coverciano l’altro ieri, ho vissuto qualche ora con loro, io credo che l’ambiente lo conosce bene, conosce bene anche il calcio e lo sport. Poi è molto banale la mia conclusione, la palla è rotonda, lo sappiamo”. Il Presidente della Figc, Giovanni Malagò a margine dell’evento ‘Lo sport in piazza’ a Roma. Riguardo alla risposta del pubblico per l’esordio dell’Italia stasera contro il Belgio all’Olimpico, per la Nations League, Malagò sottolinea: “Considerando da dove partiamo e i risultati finali – ha aggiunto – mi sembra oggettivamente un ottimo risultato. Poi mi aggrego agli statistici, ieri mi hanno detto che è stato fatto un record sotto il profilo dell’incasso, mi sembra che non sia questo il problema, ma sia una cosa positiva”.