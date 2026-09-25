Claudio Ranieri: "Caso Figc? Non mi pesa, avanti con programmazione"

“Beh sì, questa sera c’è questa prima partita, i ragazzi stanno bene, sono vogliosi, c’è una grande complicità tra i giovani e i meno giovani e questo è molto importante. I ragazzi più grandi danno la via e quelli più giovani danno la spensieratezza. Ecco, mi auguro che questa sera giochino con serenità, con tranquillità e che il pubblico ci sostenga, abbiamo bisogno di loro. Da soli non ce la facciamo, abbiamo bisogno del tifo dell’Olimpico affinché si riesca a battere il Belgio”. Lo dice il presidente del Club Italia, Claudio Ranieri, a margine dell’evento “Lo sport in piazza” a Roma parlando del match di Nations League, Italia-Belgio, esordio bis di Mancini sulla panchina azzurra. L’ex tecnico giallorosso ha poi accennato a quanto sta accadendo ai vertici della Figc: “No, non mi pesa ciò che sta accadendo, nella programmazione noi andiamo avanti. Io, soprattutto, sono uomo di campo e dobbiamo far bene in campo. Gli altri facessero quello che reputano giusto”. Tornado alla Nazionale ha invece aggiunto: “Io non sono emozionato perché in pratica sono in disparte, Mancini è emozionato, ci tiene a fare bene, ci tiene ad iniziare bene, perché sa che è molto importante per tutto il settore iniziare bene”, ha concluso.