Cristiano Ronaldo sul suo ritiro: l’annuncio di Cr7 alla Bbc

Cristiano Ronaldo ha dichiarato in un’intervista alla BBC che questa stagione sarà probabilmente l’ultima della sua carriera da giocatore, dopo una carriera ricca di successi. Il quarantunenne ha sposato la sua compagna Georgina Rodriguez e sta pensando a un futuro incentrato sulla famiglia. Vincitore di cinque Palloni d’Oro e cinque Champions League, Ronaldo ha conquistato titoli di campionato in Inghilterra, Spagna, Italia e Arabia Saudita ed è il miglior marcatore di tutti i tempi nel calcio internazionale maschile. Il capitano del Portogallo ha trascorso quasi quattro anni nell’Al-Nassr, campione della Saudi Pro League, dove ha ancora un anno di contratto.

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“Questo è probabilmente il mio ultimo anno di calcio e voglio lasciare un’eredità spettacolare”, aveva dichiarato Ronaldo a Vogue in un’intervista in merito al suo matrimonio. “Ho già pianificato tutto per il futuro. Ho così tante cose da fare che è difficile sceglierne una sola. Dato che il calcio potrebbe lasciare un grande vuoto, bisogna riempire il tempo in vari modi, non solo in uno”. “Divertirmi di più, viaggiare di più, guardare e giocare a padel, che mi piace molto, e continuare a godermi ciò che ho guadagnato, ciò che abbiamo guadagnato”, aggiunge, spiegando che “dopotutto sono stati 25 anni di molti sacrifici”.

Ronaldo è a 24 gol dal raggiungere quota 1.000 reti in carriera da professionista. Il suo storico rivale Lionel Messi, che ha vinto il Pallone d’Oro per ben otto volte, un record, ha recentemente dichiarato di non essere sicuro di quanto a lungo continuerà a giocare a calcio. Le rispettive campagne ai Mondiali dei due giocatori non avrebbero potuto essere più diverse: Messi ha segnato otto gol e ha portato l’Argentina fino alla finale, mentre il Portogallo di Ronaldo è uscito agli ottavi di finale. Interrogato a luglio sulla possibilità che il suo sesto Mondiale fosse l’ultimo, Ronaldo ha risposto che avrebbe preso la decisione “a mente lucida” dopo una conversazione con la sua famiglia. Sabato l’Al-Nassr ha iniziato la difesa del titolo della Saudi Pro League contro l’Al Fateh e Ronaldo non è sceso in campo, ma ha assistito alla vittoria dei campioni dagli spalti insieme alla sua famiglia.