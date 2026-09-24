Alessandro Romano, chi è il talento del Cagliari che ha scelto l’Italia al posto della Svizzera

Gli occhi dell’Italia del calcio (e non solo) sono puntati addosso a Alessandro Romano, centrocampista del Cagliari, in prestito dalla Roma. Il classe 2006 ha accettato la recente chiamata del ct Roberto Mancini, preferendo la nazionale italiana a quella svizzera, dove è cresciuto dall’under 16 fino all’under 20. La decisione del 20enne di Winterthur da una parte ha acceso l’entusiasmo del mondo azzurro, ma dall’altra ha scatenato un dibattito in Svizzera.

Alessandro Romano, Firenze, 21 settembre 2026 (Photo by Sara Esposito/LaPresse)

Il caso con la Federcalcio svizzera

Valon Behrami, ex calciatore svizzero che ha militato in Serie A, ai microfoni di RSI, ha parlato di una “dormita” da parte della Federazione elvetica. Quest’ultima, sempre secondo quanto riportato dalla Radiotelevisione svizzera, ha puntato sul calciatore sin da giovanissimo inserendolo in Footuro, progetto con cui l’ASF (Associazione Svizzera di Football) sceglie i talenti più interessanti e decide di puntarci in maniera ancora più forte. L’investimento fatto dalla Federazione potrebbe aggirarsi tra i 100.000 e i 150.000 franchi e l’ipotesi è che adesso possa chiedere un risarcimento – dice ancora RSI – sebbene né l’ASF né l’entourage del giocatore si siano espressi sulla questione.

Carriera e numeri di Alessandro Romano

Alessandro Romano è nato a Winterthur, nel Canton Zurigo, il 17 giugno 2006. Cresciuto nelle giovanili della squadra della sua città, nel 2023 è passato alla Roma. A gennaio scorso Gian Piero Gasperini lo ha fatto debuttare in Serie A per poi mandarlo in prestito allo Spezia per sei mesi, dove ha raccolto 19 presenze. In estate è stato ceduto al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto, fissato a 4.9 milioni di euro, e un contratto fino al 2032 con la maglia rossoblù. Questa stagione, tra campionato e Coppa Italia, ha collezionato sette presenze e realizzato il gol vittoria per i sardi nella sfida contro il Parma.