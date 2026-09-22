Pio e Sebastiano Esposito insieme in Nazionale: “È un’emozione”

Pio e Sebastiano Esposito sono tra i migliori attaccanti della serie A, il primo nell’Inter, il secondo passato recentemente dal Cagliari al Sassuolo. Ora sono stati entrambi convocati dal ct Roberto Mancini in Nazionale, in vista degli impegni in Nations League, e non nascondono l’emozione. “Il mister ci ha detto di godercela, perchè già essere in nazionale è una cosa strepitosa e poi essere qui con tuo fratello è una emozione in più“, ha detto Sebastiano, ospite della trasmissione ‘Azzurro Live’, in diretta dal raduno della Nazionale a Coverciano insieme al fratello Pio.

Una nazionale attesa da quattro partite valide per la Nations League, si comincia contro il Belgio. “È una cosa nuova per tutti. Sono quattro partite una dopo l’altra, tutte di livello molto alto. Non vediamo l’ora, perché per noi calciatori più si gioca e meglio è“, ha dichiarato Pio Esposito. “L’Olimpico ci aiuterà, esordire in casa aiuta, ma a prescindere dal giocare o meno davanti ai nostri tifosi, cercheremo di portare a casa punti”, ha aggiunto Sebastiano che è al debutto in maglia azzurra.

Su come procede la preparazione, ancora Pio Esposito ha rivelato che “mister Mancini è stato anche lui un grande attaccante e ci ha dato dei suggerimenti tecnici, di campo per aiutarci a rendere meglio” mentre Sebastiano ha aggiunto che “entrambi siamo molto competitivi“. “È una bella cosa che ci siano tanti volti nuovi, ci sono anche tanti veterani che ci tengono e che sono stati male per la mancata qualificazione al Mondiale. È un giusto mix per ripartire”, ha proseguito il centravanti dell’Inter. “Rappresentare la tua nazione è sempre un’altra cosa, fin dalle selezioni giovanili è importante capire l’importanza”, ha detto il debuttante Sebastiano. Infine ancora sul legame che li lega. “Siamo entrambi fortunati, abbiamo avuto dei genitori straordinari che hanno costruito il legame forte e un amore straordinario. Non ci sono mai stati litigi, anche se quando sbaglia un gol lo prendiamo in giro”, ha raccontato ancora Sebastiano Esposito.