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lunedì 21 settembre 2026

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Sandro Mazzola, i tifosi della Juventus rovinano il minuto di silenzio e voltano le spalle al campo

Sandro Mazzola, i tifosi della Juventus rovinano il minuto di silenzio e voltano le spalle al campo
Minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola, Torino, 20 settembre 2026 (Photo by Marco Alpozzi/LaPresse)
Benedetta Mura
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Il club condanna il gesto: “Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto”

Brutto episodio domenica sera all’Allianz Stadium di Torino durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola, simbolo della Grande Inter e della Nazionale italiana di calcio, scomparso il 19 settembre scorso all’età di 83 anni. Parte dei tifosi della Juventus non ha rispettato la commemorazione e ha voltato le spalle al campo. La società bianconera, al termine del match contro l’Atalanta, ha replicato con una nota e condannato il gesto: “Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori”.

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