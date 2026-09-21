Sandro Mazzola, i tifosi della Juventus rovinano il minuto di silenzio e voltano le spalle al campo

Brutto episodio domenica sera all’Allianz Stadium di Torino durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola, simbolo della Grande Inter e della Nazionale italiana di calcio, scomparso il 19 settembre scorso all’età di 83 anni. Parte dei tifosi della Juventus non ha rispettato la commemorazione e ha voltato le spalle al campo. La società bianconera, al termine del match contro l’Atalanta, ha replicato con una nota e condannato il gesto: “Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori”.