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lunedì 21 settembre 2026

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Sandro Mazzola, i funerali della leggenda dell’Inter in Sant’Ambrogio a Milano – Le foto

Sandro Mazzola, i funerali della leggenda dell’Inter in Sant’Ambrogio a Milano – Le foto
Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant’Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
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Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
I familiari ai Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Esteban Cambiasso ai Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
GIanfranco Bedin ai Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Evaristo Guarneri , Beppe Bergomi e Francesco Toldo ai Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Ivan Cordoba ai Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Nevio Scala ai Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Ezio SImonelli e Giorgio Marchetti ai Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
GIovanni Malago ai Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
ENrico Ruggeri ai Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Paolo Scaroni ai Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Daniele Massaro ai Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Javier Zanetti ai Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Frederick Massara e Giovanni Carnevali ai Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Urbano Cairo ai Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Funerali di Sandro Mazzola presso la Basilica di Sant'Ambrogio, Milano (Italy) September 21 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)

Si sono svolti oggi, 21 settembre, a Milano, nella basilica di Sant’Ambrogio i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell’Inter, scomparso nei giorni scorsi a 83 anni. Migliaia le persone assiepate fuori dalla chiesa, mentre il celebrante, monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica di Sant’Ambrogio, durante l’omelia ha sottolineato: Sandro Mazzola “è diventato un campione di umanità che lo ha reso amabile e apprezzato da tutti”.

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