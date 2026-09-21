Sandro Mazzola, i funerali della leggenda dell’Inter in Sant’Ambrogio a Milano – Le foto

Si sono svolti oggi, 21 settembre, a Milano, nella basilica di Sant’Ambrogio i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell’Inter, scomparso nei giorni scorsi a 83 anni. Migliaia le persone assiepate fuori dalla chiesa, mentre il celebrante, monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica di Sant’Ambrogio, durante l’omelia ha sottolineato: Sandro Mazzola “è diventato un campione di umanità che lo ha reso amabile e apprezzato da tutti”.