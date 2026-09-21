Mbappé nuovo ambassador di On, cosa prevede l’accordo tra l’attaccante del Real e il marchio svizzero

Kylian Mbappé è il nuovo ambassador di On. Il campione francese, attaccante del Real Madrid e dei Bleus, lascia Nike dopo 19 anni per unirsi all’azienda svizzera già nota nel mondo della corsa e del tennis. Non si conoscono i termini del contratto ma fonti vicino all’accordo hanno confermato al The Athletic che il numero 10 dei Blancos riceverà una partecipazione azionaria.

Cosa prevede l’accordo tra Mbappé e On

Secondo queste fonti, riporta The Athletic, “Nike era disposta a proporre un’offerta di base più o meno equivalente a quella di On, ma è stata proprio la componente azionaria a fare la differenza”. L’accordo dovrebbe prevedere anche dei bonus integrati nel caso in cui Mbappé vincesse competizioni importanti come i Mondiali e la Champions League. Non è nota nemmeno la durata del contratto ma, secondo la sezione sportiva del New York Times, si tratterebbe di un’intesa a lungo termine, di circa un decennio, che quindi potrebbe legare l’attaccante (oggi 27enne) al marchio svizzero per il resto della sua carriera sportiva.

Gli altri ambassador On

On è una realtà piuttosto giovane, nata nel 2010, ma già famosa nel mondo della corsa e del tennis. L’azienda sponsorizza da anni due grandi tennisti come Iga Świątek e Ben Shelton, rispettivamente n°9 e n°4 del mondo. Nella lista degli ambassador ci sono anche l’azzurro Flavio Cobolli e il brasiliano João Fonseca. Su pista, invece, On ha deciso di puntare su tanti campioni e sull’italiano Federico Riva, mezzofondista con nove titoli nazionali assoluti e una semifinale olimpica. Spostandoci su strada c’è un altro azzurro, Yeman Crippa, mezzofondista e maratoneta plurimedagliato europeo.