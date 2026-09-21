Martedì la presentazione del XXXIV Congresso Isokinetic

Si terrà martedì 22 settembre alle 17.30 la presentazione della XXXIV edizione del Congresso Isokinetic, il più grande appuntamento mondiale di medicina del calcio che dopo tredici anni torna in Italia, all’Allianz MiCo – Milano Congressi il 24, 25 e 26 aprile 2027, con l’eredità di aver raccolto in 13 anni oltre 20.000 partecipanti da 100 Paesi. L’incontro con la stampa sarà anche l’occasione per annunciare la nuova collaborazione tra Isokinetic e Ac Milan, organizzatori dell’evento insieme con Fifa.L’appuntamento è alla Isokineti Milano Gae Aulenti, in piazza Gae Aulenti, 4. Modera il giornalista Marco Cattaneo. Intervengono: Francesco Della Villa, presidente Isokinetic Conference, direttore Scientifico Isokinetic Medical Group; Stefano Mazzoni, direttore di MilanLab, Dipartimento di Ricerca AC Milan, responsabile Sanitario AC Milan Da Milanello due contributi di Francesco Camarda e Alphadjo Cisse, Ac Milan.