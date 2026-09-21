La Nazionale si rifà il look e torna agli anni ’90: ecco la nuova collezione Adidas con i loghi storici

Adidas e Figc presentano la nuova collezione Eqt, una capsule collection che reinterpreta l’estetica Anni Novanta in una rivisitazione contemporanea, riportando l’inconfondibile stile azzurro nel guardaroba di tutti i giorni.

La collezione celebra l’eredità della Nazionale di calcio italiana, riportando in auge uno dei simboli più amati dai tifosi: l’iconica ‘i’ stilizzata con il tricolore, emblema della cultura pop-football dell’epoca. Il logo d’archivio è stato per l’occasione riadattato con l’integrazione della quarta stella, tributo indelebile al trionfo Mondiale di Germania 2006. Il risultato è un perfetto ponte stilistico e concettuale tra le diverse epoche del calcio italiano, concretizzando passato e presente attraverso un linguaggio iconico e immediato.

I capi giocano su un contrasto cromatico deciso: la classica tonalità verde, il blu navy e il bianco sono arricchiti da dettagli rossi e inserti tricolore, garantendo un impatto rétro e al contempo coerente con l’odierno stile sportwear. La collezione Italia x adidas EQT comprende una selezione di capi d’abbigliamento: maglia dal design rétro e vestibilità oversize, in versione blu navy e off-white; tracktop jacket; trackpants; felpa girocollo. Con vestibilità morbide e linee ampie, la collezione si ispira direttamente all’iconica linea adidas anni Novanta, sintetizzando lo spirito dei grandi archivi federali con i trend street culture attuali.