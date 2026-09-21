Il pari tra le capoliste Roma e Inter, la vittoria della Lazio che le ha raggiunte in vetta, i successi di Juventus, Milan, del sorprendente Cagliari che è quarto da solo e dell’ancora più sorprendente Frosinone che ferma il Como delle meraviglie di Cesc Fabregas. Tutte le più belle foto della quinta giornata di serie A-
Il pari tra Roma e Inter, le vittorie di Milan, Juve e Cagliari e lo stop a sorpresa del Como – Le più belle foto della quinta giornata di Serie A 2026/2027
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