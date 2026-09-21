Funerali Sandro Mazzola, l'arrivo del feretro a Sant'Ambrogio e il lungo applauso

Il feretro di Sandro Mazzola è arrivato davanti alla basilica di Sant’Ambrogio, a Milano, dove si svolgeranno i funerali. La leggenda nerazzurra è mancata sabato all’età di 83 anni. L’auto con la bara, composta con un mazzo di rose bianche, è stata accolta da un lungo applauso e un coro “Grazie capitano”. Poco prima sono arrivati anche il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti con la moglie, il presidente della Figc Giovanni Malagò con il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, il presidente del Milan Paolo Scaroni con Daniele Massaro, il presidente del Torino Urbano Cairo, l’ad della Juventus Giovanni Carnevali con il ds Riky Massara.