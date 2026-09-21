Fifa, Infantino scrive alle federazioni: “Aperto a riforma governance”

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha inviato una lettera aperta ai membri del Consiglio FIFA e a tutte le 211 federazioni affiliate in cui si dichiara aperto al dialogo sulla riforma della governance dell’ordinamento del calcio mondiale.

La sede FIFA a Zurigo (Walter Bieri/Keystone via AP)

Il contenuto della lettera

Nella missiva, visionata da ‘The Athletic’, il dirigente svizzero dichiara di essere intenzionato a chiedere al Board della FIFA “se desidera commissionare una revisione esterna indipendente dell’attuale sistema di governance della FIFA per le principali iniziative strategiche” e se “è intenzionato a raccomandare possibili miglioramenti”. In seconda battuta, in vista della riunione del Consiglio FIFA prevista per il 15 ottobre, “proporrò di avviare una consultazione diretta, strutturata e a tempo determinato con le confederazioni, le federazioni affiliate e le parti interessate su come rafforzare ulteriormente il processo decisionale della FIFA”. “I processi democratici, l’indipendenza e l’autorità sportiva della FIFA non sono mai stati in vendita – ha concluso Infantino – Non lo sono e non lo saranno mai”.