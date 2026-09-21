Fifa, Infantino scrive alle federazioni: “Aperto a riforma governance”

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha inviato una lettera aperta ai membri del Consiglio FIFA e a tutte le 211 federazioni affiliate in cui si dichiara aperto al dialogo sulla riforma della governance dell’ordinamento del calcio mondiale.
Il contenuto della lettera
Nella missiva, visionata da ‘The Athletic’, il dirigente svizzero dichiara di essere intenzionato a chiedere al Board della FIFA “se desidera commissionare una revisione esterna indipendente dell’attuale sistema di governance della FIFA per le principali iniziative strategiche” e se “è intenzionato a raccomandare possibili miglioramenti”. In seconda battuta, in vista della riunione del Consiglio FIFA prevista per il 15 ottobre, “proporrò di avviare una consultazione diretta, strutturata e a tempo determinato con le confederazioni, le federazioni affiliate e le parti interessate su come rafforzare ulteriormente il processo decisionale della FIFA”. “I processi democratici, l’indipendenza e l’autorità sportiva della FIFA non sono mai stati in vendita – ha concluso Infantino – Non lo sono e non lo saranno mai”.