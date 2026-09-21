Federico Dimarco lascia il ritiro della Nazionale. Il difensore dell’Inter, sottoposto a una visita medica nel centro tecnico federale di Coverciano, non prenderà parte agli impegni degli azzurri a causa di un problema fisico accusato con il club nerazzurro. Al suo posto il ct Roberto Mancini ha convocato il difensore dell’Aston Villa Matteo Ruggeri.

Il 28nne di Milano ha accusato una lieve distorsione al ginocchio sinistro nel match contro il Napoli a San Siro, disputato il 5 settembre scorso. Rimasto fuori nella sfida contro il Real Madrid in Champions League, è subentrato nella partita contro l’Udinese in campionato ed è partito da titolare nel big match contro la Roma, venendo poi sostituto da Carlos Augusto nella ripresa.