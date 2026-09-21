Federico Dimarco lascia il ritiro della Nazionale. Il difensore dell’Inter, sottoposto a una visita medica nel centro tecnico federale di Coverciano, non prenderà parte agli impegni degli azzurri a causa di un problema fisico accusato con il club nerazzurro. Al suo posto il ct Roberto Mancini ha convocato il difensore dell’Aston Villa Matteo Ruggeri.
🚨 Dimarco lascia il raduno, a Coverciano arriva Matteo Ruggeri— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) September 21, 2026
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Il 28nne di Milano ha accusato una lieve distorsione al ginocchio sinistro nel match contro il Napoli a San Siro, disputato il 5 settembre scorso. Rimasto fuori nella sfida contro il Real Madrid in Champions League, è subentrato nella partita contro l’Udinese in campionato ed è partito da titolare nel big match contro la Roma, venendo poi sostituto da Carlos Augusto nella ripresa.