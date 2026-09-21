Daniel Maldini negativo ai test antidroga

Non aveva assunto droga: è l’esito degli esami di laboratorio disposti dopo l’incidente del weekend del 13 settembre su Daniel Maldini. Il sangue analizzato all’ospedale Niguarda di Milano è risultato negativo a qualsiasi sostanza stupefacente, smentendo il tampone salivare rapido effettuato dalla polizia locale la notte dell’incidente e confermando i risultati delle analisi fatte privatamente a Cagliari lunedì scorso e pubblicate dall’attaccante rossoblu sui suoi social.

Quel primo screening salivare aveva fatto scattare l’accertamento in ospedale perché aveva indicato una lieve positività al Thc e una più marcata alla ketamina. Tutto cancellato dalle controanalisi: il calciatore del Cagliari, appena convocato in Nazionale, non aveva assunto stupefacenti.

Daniel Maldini: confermata la guida in stato di ebbrezza

Confermato invece l’altro capo d’accusa di quella notte: la guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di poco inferiore al doppio del consentito. Maldini dopo la partita con l’Atalanta (suo il rigore decisivo per la vittoria) era uscito con gli amici e aveva provocato un incidente con la sua Porsche, in seguito al quale cinque persone erano rimaste leggermente ferite. Il 24enne era stato denunciato e gli era stata ritirata la patente. Sin dal primo momento la società del Cagliari calcio aveva difeso l’attaccante che anche sabato scorso ha firmato la vittoria contro l’Udinese.