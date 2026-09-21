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lunedì 21 settembre 2026

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A Coverciano l’Italia di Mancini si allena in vista della Nations League – Le foto

A Coverciano l’Italia di Mancini si allena in vista della Nations League – Le foto
Il commissario tecnico Roberto Mancini durante l’allenamento della nazionale italiana presso il centro tecnico federale di Coverciano, Firenze, Italia – 21 settembre 2026. Sport – Calcio (Foto di Sara Esposito/LaPresse)
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Nicolò Fagioli durante l'allenamento della nazionale italiana presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, Firenze, Italia - 21 settembre 2026. Sport - Calcio (Foto di Sara Esposito/LaPresse)
Samuele Ricci durante l'allenamento della Nazionale italiana presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, Firenze, Italia - 21 settembre 2026. Sport - Calcio (Foto di Sara Esposito/LaPresse
Nicolò Fagioli durante l'allenamento della nazionale italiana presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, Firenze, Italia - 21 settembre 2026. Sport - Calcio (Foto di Sara Esposito/LaPresse)
Samuele Inacio durante l'allenamento della nazionale italiana presso il centro tecnico federale di Coverciano, Firenze, Italia - 21 settembre 2026. Sport - Calcio (Foto di Sara Esposito/LaPresse)
La nazionale italiana durante l'allenamento al centro tecnico federale di Coverciano, Firenze, Italia - 21 settembre 2026. Sport - Calcio (Foto di Sara Esposito/LaPresse)
Gianluca Scamacca durante l'allenamento della nazionale italiana presso il centro tecnico federale di Coverciano, Firenze, Italia - 21 settembre 2026. Sport - Calcio (Foto di Sara Esposito/LaPresse)
Il commissario tecnico Roberto Mancini durante l'allenamento della nazionale italiana presso il centro tecnico federale di Coverciano, Firenze, Italia - 21 settembre 2026. Sport - Calcio (Foto di Sara Esposito/LaPresse)
Giovanni di Lorenzo durante l'allenamento della squadra italiana presso il centro tecnico federale di Coverciano, Firenze, Italia - 21 settembre 2026. Sport - Calcio (foto di Sara Esposito/LaPresse)
Gianluca Scamacca durante l'allenamento della nazionale italiana presso il centro tecnico federale di Coverciano, Firenze, Italia - 21 settembre 2026. Sport - Calcio (Foto di Sara Esposito/LaPresse)
Samuele Ricci durante l'allenamento della Nazionale italiana presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, Firenze, Italia - 21 settembre 2026. Sport - Calcio (Foto di Sara Esposito/LaPresse)
Il commissario tecnico Roberto Mancini durante l'allenamento della nazionale italiana presso il centro tecnico federale di Coverciano, Firenze, Italia - 21 settembre 2026. Sport - Calcio (Foto di Sara Esposito/LaPresse)
La nazionale italiana durante l'allenamento al centro tecnico federale di Coverciano, Firenze, Italia - 21 settembre 2026. Sport - Calcio (Foto di Sara Esposito/LaPresse)
Michael Kayode durante l'allenamento della nazionale italiana presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, Firenze, Italia - 21 settembre 2026. Sport - Calcio (Foto di Sara Esposito/LaPresse)
Daniele Ghilardi durante l'allenamento della nazionale italiana presso il centro tecnico federale di Coverciano, Firenze, Italia - 21 settembre 2026. Sport - Calcio (Foto di Sara Esposito/LaPresse)

L’Italia di Roberto Mancini si allena a Coverciano in vista degli impegni di Nations League, i primi per Mancini da quando è tornato sulla panchina azzurra. “Per riconquistare i tifosi dobbiamo fare le cose per bene e riportare l’Italia dove merita” e “voglio una squadra che domini e giochi sempre per vincere”, ha detto Mancini in conferenza stampa. L’Italia giocherà il 25 a Roma con il Belgio, poi il 28 a Bursa in Turchia, il 2 ottobre a Parigi contro la Francia, chiusura il 5 a Bologna per il ritorno con i turchi.

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