A Coverciano l’Italia di Mancini si allena in vista della Nations League – Le foto

L’Italia di Roberto Mancini si allena a Coverciano in vista degli impegni di Nations League, i primi per Mancini da quando è tornato sulla panchina azzurra. “Per riconquistare i tifosi dobbiamo fare le cose per bene e riportare l’Italia dove merita” e “voglio una squadra che domini e giochi sempre per vincere”, ha detto Mancini in conferenza stampa. L’Italia giocherà il 25 a Roma con il Belgio, poi il 28 a Bursa in Turchia, il 2 ottobre a Parigi contro la Francia, chiusura il 5 a Bologna per il ritorno con i turchi.