Tutto facile per il Milan nel posticipo della quinta giornata di Serie A. A San Siro, la squadra di Amorim supera 3-0 il Lecce, grazie alle reti di Pulisic (14esimo), Rabiot (61esimo) e Moreira (73esimo). Rossoneri al quinto posto in classifica solitario, a 11 punti, dietro il terzetto di testa Inter-Roma-Lazio a 13 punti e il Cagliari a 12. Lecce che resta 12esimo a 6 punti.
Serie A, il Milan si riscatta e vince 3-0 a San Siro contro il Lecce
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I rossoneri salgono al quinto posto in classifica