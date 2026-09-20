Roma-Inter finisce 2 a 2: la partita in 10 foto

Calcio spettacolo nel big match del sabato di Serie A tra Roma e Inter. Tra le prime della classe di questo campionato è un 2-2 scoppiettante segnato da due doppiette: di Koné nel primo tempo, a rete dopo appena sei minuti dal fischio di inizio, e del solito Lautaro Martinez nella ripresa. Giallorossi e nerazzurri non si fanno male, ma entrambi rimpiangono di non aver concretizzato le tante occasioni che hanno costellato la partita, segnata dal lutto per la leggenda interista Sandro Mazzola, morto ieri a 83 anni. A sorridere davvero è la Lazio, che nel match serale vince 2-0 in casa del Venezia e aggancia in vetta proprio le ancora imbattute Roma e Inter grazie alle reti di Zaccagni e Noslin: tutte e tre salgono a 13 punti, ma occhio al Como, che oggi, con un successo sul Frosinone, può unirsi al gruppetto delle migliori.