Milan-Lecce oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Milan-Lecce chiude la quinta giornata di Serie A. I rossoneri oggi, domenica 20 settembre, ospitano il Lecce a San Siro con l’obiettivo di portare a casa tre punti preziosi. La squadra di Ruben Amorim finora ha raccolto otto punti in quattro giornate di campionato mentre i ragazzi di Eusebio Di Francesco ne hanno conquistato sei.

Back at the now century-old San Siro!



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Il Milan torna in campo dopo i fischi di mercoledì

Inoltre i padroni di casa devono già fronteggiare il malumore dei tifosi, espresso in particolare dopo la recente sconfitta rimediata contro il Benfica (per 2-0) in Europa League. I fischi del Meazza si sono fatti sentire al termine del match contro i portoghesi e per questo il tecnico di Lisbona non vuole un altro passo falso. “Non si può cambiare il passato, ma solo andare avanti e vincere le partite, quando perdiamo parlo spesso con la squadra di tutte le cose che vogliamo migliorare”, ha detto Amorim in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro con i salentini.

Milan-Lecce, probabili formazioni

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Saelemaekers, Pulisic; Ramos. All. Ruben Amorim

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Maleh, Ilic, Coulibaly; Monteiro, Stulic, N’Dri. All. Eusebio Di Francesco

Dove vedere la partita in tv

Milan-Lecce, match che chiude la quinta giornata di Serie A, si può seguire in diretta tv su DAZN e anche su Sky per chi ha sottoscritto l’abbonamento con Zona DAZN. Fischio di inizio a San Siro alle ore 20.45.