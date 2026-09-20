LaLiga, l’Atletico Madrid vince 2-1 il derby contro il Real: a segno ex Juve David

I Colchoneros superano la squadra di Mourinho e vanno al secondo posto

L’Atletico Madrid ha vinto il primo derby della capitale della stagione in LaLiga spagnola, imponendosi per 2-1 sul Real Madrid, rimasto in dieci uomini. Alejandro Grimaldo e Jonathan David hanno segnato nella ripresa per l’Atletico, che si porta così al secondo posto in classifica alle spalle del Barcellona, a 16 punti, cinque meno dei catalani ancora a punteggio pieno.

José Mourinho parla con l’arbitro Miguel Ángel Ortiz Arias (AP Photo/Bernat Armangue)

Il Real ha giocato in inferiorità numerica per quasi tutta la ripresa allo stadio Metropolitano, con Dean Huijsen espulso al 52′ per un fallo da ultimo uomo che ha provocato il calcio di rigore dell’1-0 trasformato da Grimaldo. L’ex Juve David ha raddoppiato il vantaggio al 59′, prima che Antonio Rüdiger segnasse per il Real Madrid all’89’.