Juventus-Atalanta oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Vecchia Signora e la Dea sono in cerca di riscatto dopo i passi falsi delle ultime due giornate di Serie A

La Juventus oggi, domenica 20 settembre, accoglie l’Atalanta a Torino per il match valido per la quinta giornata di Serie A. Sia i bianconeri che i nerazzurri sono in cerca di riscatto dopo i passi falsi delle ultime due giornate di campionato. La squadra di Luciano Spalletti arriva dalla sconfitta rimediata in casa del Sassuolo mentre la Dea sabato scorso ha perso davanti ai propri tifosi contro il Cagliari.

Il tecnico di Certaldo questa sera potrebbe schierare dal primo minuto il nuovo acquisto Pape Sarr, centrocampista classe 2002 proveniente dal Tottenham. In attacco Kerim Alajbegović e Nico González dietro a Randal Kolo Muani. L’ex Maurizio Sarri, invece, potrebbe optare per Gianluca Gaetano a centrocampo. Davanti tridente con Charles De Ketelaere, Gianluca Scamacca e Jonathan Rowe.

In campo all'Allianz Stadium per la sfida di campionato ⚪️⚫️



🏆 Serie A

🗓️ 5ª giornata

🆚 Atalanta

🏟️ Allianz Stadium

⏰ 18:00 CEST

#️⃣ #JuveAtalanta



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Juventus-Atalanta, probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; Celik, Douglas Luiz, Sarr, McKennie; Nico González, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Luciano Spalletti

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi, Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac, Kessie, Gaetano, Ederson, De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Maurizio Sarri

Sarri: “Per l’Atalanta anno di costruzione, con me serve tempo”

“Per l’Atalanta sarà un anno di costruzione, alle mie squadre serve tempo”, ha detto Sarri, ai microfoni di Sky, in vista della partita contro la Juve. Per l’allenatore 67enne si tratta di un ritorno al passato, ma lo sguardo è tutto rivolto al futuro. “In bianconero è stato un campionato strano ma senza rimpianti. A Bergamo gli obiettivi sono a medio termine, dal mercato sono arrivati giocatori di valore”, ha affermato.

Dove vedere la partita in tv

Juventus-Atalanta, match valido per la quinta giornata di Serie A, si può vedere in diretta su DAZN, sui canali di Sky Sport e in streaming su Now. Fischio di inizio all’ Allianz Stadium alle 18.00.