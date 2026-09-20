Frosinone-Como 2-0, prima sconfitta per Fabregas

Prima sconfitta in campionato per il Como battuto in casa del Frosinone di Alvini per 2-0, nella gara valida per la quinta giornata di campionato disputata allo ‘Stirpe’. La squadra di Fabregas, reduce da tre successi consecutivi, manca così l’aggancio in vetta al campionato e viene raggiunta in classifica a 10 punti proprio dai ciociari, una delle sorprese di questo avvio di stagione. Padroni di casa in vantaggio con Calo al 14′, raddoppio di Kvernadze sul finire del primo tempo.

Fabregas: “Non era nostra giornata ma è prima sconfitta in cinque mesi”

“Partita non da noi ma comunque divertente, la palla non voleva entrare. Abbiamo lasciato loro spazio per correre e complimenti a loro. Non è stata la nostra giornata. Non siamo stati condizionati dal risultato, questa è la prima sconfitta in cinque mesi, penso che ci sono state anche cose positive in questa partita. Non ho visto una squadra morta, confusa e senza voglia. C’è tanta strada da fare e noi non guardiamo la classifica”. Così Cesc Fabregas, tecnico del Como, a Sky Sport, dopo la sconfitta contro il Frosinone.

Parma-Genoa 2-1, De Rossi in bilico

Nell’altro match delle 15, il Parma vince al ‘Tardini’ per 2-1 sul Genoa nella gara valida per la quinta giornata di serie A. Emiliani in vantaggio con Romero al 38′, pareggio rossoblù con Osmajic al 70′ e rete decisiva per i gialloblù di Almqvist all’80’. Il Parma ottiene la sua prima vittoria in campionato e sale a 4 punti, mentre il Genoa di De Rossi – ancora a secco di vittorie – resta a 1 punto, al penultimo posto.