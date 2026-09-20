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domenica 20 settembre 2026

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Fiorentina-Napoli oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fiorentina-Napoli oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Massimiliano Allegri, Napoli, 13 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
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Allegri alla vigilia del match: “Stiamo crescendo”. Fagioli: “Abbiamo contro una squadra piena di campioni, servirà una partita perfetta”

La Fiorentina oggi, domenica 20 settembre, ospita il Napoli al “Franchi” in occasione della quinta giornata di Serie A. La Viola, dopo un avvio di campionato difficile, è a caccia del secondo risultato positivo di fila, mentre gli azzurri vogliono cercare di risalire la classifica dato che in quattro partite sono riusciti a raccogliere solo sei punti. Il neo allenatore Paolo Vanoli (subentrato a Fabio Grosso) potrebbe puntare sul tridente formato da Franco Mastantuono, Mateo Pellegrino e Alieu Nije. Massimiliano Allegri dall’altra potrebbe dare una chance a Noa Lang come ala sinistra a supporto di Matteo Politano e Rasmus Hojlund.

Fiorentina-Napoli, probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jiménez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Paolo Vanoli

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang. All. Massimiliano Allegri

Allegri: “Stiamo crescendo, vogliamo chiudere bene il primo mini-ciclo”

“Stiamo abbastanza bene, per non dire bene. Abbiamo perso per un affaticamento Spinazzola che rientrerà dopo la sosta, c’è Anguissa tra i convocati che ha fatto allenamento con la squadra e sarà a disposizione. De Bruyne? Sta bene, credo che partirà dall’inizio, poi vedremo durante la partita. Stiamo crescendo di condizione, c’è l’ultima di questo mini ciclo di partite, vogliamo chiudere bene e riprendere tra 21 giorni con tutti i giocatori a disposizione e una migliore condizione fisica”, ha detto Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina.

“Con le percentuali faccio casino, posso solo dire che stiamo crescendo e la vittoria col Bologna ci ha fatto bene. Domenica però sappiamo che sarà difficile. La Fiorentina ha fatto una bella vittoria a Venezia e in Coppa Italia, ha un’ottima tecnica, a Firenze è sempre difficile giocare, bisogna fare una bella partita. E’ una delle più importanti delle prime quattro, cinque partite della stagione”, ha aggiunto il tecnico toscano.

Fagioli: “Napoli squadra piena di campioni, servirà una partita perfetta”

“Sappiamo di affrontare una squadra molto forte, piena di campioni e guidata da un grande allenatore che conosco bene, come Allegri. Servirà la gara perfetta per provare a vincere e dare continuità ai successi ottenuti contro Venezia e Pisa”, ha detto il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli durante un’intervista ai canali ufficiali del club viola.

“Il mister è stato determinante perché già dallo scorso anno mi ha parlato in modo diretto, motivandomi a dimostrare il massimo delle mie potenzialità in ogni allenamento e partita”, ha aggiunto il 25enne di Piacenza. “Più gol? Lavoro ovviamente anche sotto questo aspetto ma l’importante rimane il risultato della squadra”.

Infine, sul suo rapporto con Firenze e i tifosi viola Fagioli ha affermato: “Questa città è speciale. I tifosi, quando dai tutto per la maglia, ti portano in alto, regalandoti emozioni uniche. Renderli orgogliosi e felici è la nostra priorità: avere il loro supporto, in campo e fuori, è un privilegio”.

Dove vedere la partita in tv

Fiorentina-Napoli si può seguire in diretta e in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. Fischio di inizio alle 12.30 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze.

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