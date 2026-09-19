Zoma e Doumbia: amici dai tempi dell’Albinoleffe, oggi insieme in Nazionale

Zoma e Doumbia sono due dei tanti volti nuovi della Nazionale voluta da Roberto Mancini per cominciare il suo nuovo corso. Giocano in campionati diversi, lontanissimi tra loro, ma hanno un’origine comune: entrambi provengono dal vivaio dell’Albinoleffe. E proprio l’Albinoleffe con un post su Instagram ha celebrato questo importante traguardo. “Ma quanto e come sono cresciuti questi ragazzi?”, scrive la società lombarda a corredo di una foto dei due giocatori ancora bambini. “Siamo orgogliosi di voi – prosegue il post – . Non sarà il bluceleste, ma anche l’azzurro vi dona. Che possiate godervi questa prima convocazione in Nazionale, tutta la famiglia seriana è al vostro fianco. E ne siamo certi… il meglio deve ancora venire”.

Zoma e Doumbia: chi sono i due giovani talenti scelti da Mancini

Issa Doumbia è un centrocampista in forza allo Sporting Lisbona, mentre Mohamed Alì Zoma è un attaccante del Norimberga, molto prolifico: nella scorsa stagione ha segnato 14 gol in 29 partite. I due calciatori classe 2003 – Doumbia è nato a Treviglio il 16 ottobre, Zoma è nato a Merate il 16 dicembre – sono cresciuti insieme nell’AlbinoLeffe, dai pulcini alla prima squadra. Le carriere dei due calciatori hanno poi preso strade diverse, in club e Paesi lontani, ma entrambi, grandi amici anche fuori dal campo, si erano ripromessi che avrebbero rigiocato insieme. E ora succederà sul palcoscenico più prestigioso, quello della Nazionale.