Venezia-Lazio 0-2, i biancocelesti in testa con Roma e Inter

La Lazio ha vinto 2-0 l’anticipo serale del sabato della quinta giornata della serie A, in trasferta a Venezia. I padroni di casa reggono un tempo e avrebbero anche la possibilità di passare in vantaggio, con un rigore al 17′, che però Yeboah sbaglia. Nella ripresa la Lazio punta al bottino grosso e alla fine lo conquista, grazie a Zaccagni, che al contrario di Yeboah non sbaglia il suo rigore e porta in vantaggio i biancocelesti al 51′, e al raddoppio di Noslin, servito da Tavares al 60′. La squadra di Gattuso raggiunge così in vetta alla classifica, a quota 13, Roma e Inter, che hanno pareggiato 2-2 nello scontro diretto del pomeriggio. Il Venezia resta ultimo a quota 0, con cinque sconfitte e la panchina di Stroppa sempre più traballante.