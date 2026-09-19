Udinese-Cagliari 0-1, i sardi momentaneamente in vetta alla serie A

Il Cagliari espugna Udine e vince per 1-0 contro l’Udinese in un anticipo del sabato della quinta giornata di serie A. Il gol decisivo lo segna al 54′ proprio Daniel Maldini, che scaccia così i fantasmi della brutta avventura dell’incidente stradale della scorsa settimana a Milano. I sardi salgono momentaneamente in vetta alla serie A a 12 punti, come Roma e Inter che però devono ancora giocare e si affronteranno all’Olimpico alle 18.

Bologna-Torino 1-1, Kulenovic risponde a Bernardeschi

Nell’altro anticipo delle 15, tra Bologna e Torino regna l’equilibrio, al gol di Federico Bernardeschi al 17′ del primo tempo risponde al 77′ il pareggio di Sandro Kulenovic. Un punto che non serve a nessuno, con i rossoblu di Palladino che restano fermi a 2 punti in classifica a ridosso della zona retrocessione e i granata che salgono ad appena 4 punti.