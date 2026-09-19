Bandiera dell’Inter e della Nazionale, a fine carriera fu anche dirigente sportivo

Lutto nel mondo del calcio. E’ morto a 83 anni Sandro Mazzola, bandiera dell’Inter. “E’ stato uno dei più grandi calciatori della storia. Non solo di quella nerazzurra”, si legge in una nota del club nerazzurro dove si esprime “profonda commozione” per la scomparsa della “leggenda nerazzurra e del calcio mondiale”.

Sandro era figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino scomparso nella tragedia aerea di Superga il 4 maggio 1949. Nel corso della sua carriera con l’Inter, dove ha indossato per anni la fascia di capitano, ha vinto quattro Scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Con la maglia della nazionale si è aggiudicato il campionato Europeo del 1968 ed è stato fra i protagonisti della ‘Partita del Secolo’ la semifinale del mondiale di Messico ’70 vinta dall’Italia per 4-3 sulla Germania.

Al termine della sua carriera da calciatore Mazzola intraprese quella di dirigente sportivo nell’Inter prima e nel Genoa poi. Successivamente tornò a Milano su volontà dell’allora presidente Massimo Moratti. Chiuse la sua carriera dietro la scrivania come dirigente del Torino prima di diventare opinionista e commentatore televisivo.