Roma-Inter oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Roma-Inter oggi, 19 settembre, è il big match della quinta giornata di serie A. All’Olimpico alle 18 di fronte le due squadre ancora a punteggio pieno e quelle che con il Como hanno dimostrato di essere le più in forma di questo avvio di campionato. Una gara dal grande valore emotivo soprattutto per i nerazzurri dopo la notizia di poche ore fa della morte di uno dei simboli del Biscione, Sandro Mazzola, capitano e bandiera della Grande Inter. Lautaro e compagni giocheranno con il lutto al braccio e prima del match verrà rispettato, come in tutti i campi, il minuto di silenzio.

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L’Inter vuole onorare al meglio la memoria di Mazzola e Chivu andrà con la sua formazione migliore con l’eccezione di Hakan Calhanoglu e John Stones, entrambi infortunati.

In casa Roma invece, Gasperini, deve fare i conti con il pessimo rapporto con l’Inter, vera bestia nera del tecnico piemontese. Negli ultimi 17 confronti, tra Atalanta e Roma, ha raccolto cinque pareggi e 12 sconfitte. I giallorossi però arrivano in un gran momento e con l’organico al completo. Un solo gol subito nelle prime 4 partite e un attacco che con Dybala e Malen fa davvero paura.

“Arrivare a questo appuntamento con questa situazione di classifica è una soddisfazione”, ha ammesso il Gasp che non considera l’euforia della piazza giallorossa un rischio o un boomerang, semmai benzina ulteriore per dare ancora più carica alla squadra che potrà contare ancora una volta su un Olimpico sold out. “Tutto quello che riguarda entusiasmo e voglia di fare sono energie positive che vanno raccolte. Poi è chiaro che c’è la partita, ci sono i risultati e, quando le cose vanno meno bene, c’è il rovescio della medaglia: magari il rischio è quello di deprimersi troppo. Ma noi non possiamo pensare a questo. Servirà lucidità e serenità. Sono soddisfatto di quanto stiamo facendo, stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato”.

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Roma-Inter, le probabili formazioni

Roma-Inter è il terzo anticipo del sabato della quinta giornata di serie A ed è in programma allo stadio Olimpico alle 18. Queste le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gian Piero Gasperini

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, Martinez. All. Cristian Chivu

Roma-Inter, dove vederla in tv

Roma-Inter è in programma oggi, 19 settembre, alle 18. Dirige l’arbitro Massa. La partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva, in straming su Dazn.