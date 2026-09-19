Roma-Inter 2-2, giallorossi e nerazzurri restano appaiati in vetta

Termina 2-2 il big match dell’Olimpico tra Roma e Inter, con i nerazzurri che nella ripresa recuperano il doppio svantaggio.

La Roma è abile a imporre subito il proprio ritmo, trovando varchi tra i reparti nerazzurri dove Konè si infila agevolando le transizioni dei giallorossi. Al 5′ è proprio il francese a sbloccarla: cross di Dybala, sponda di Molina e girata vicente del centrocampista. Al 39′ arriva il raddoppio della Roma. Cross di Dybala, Mancini tocca e Konè segna. La rete, inizialmente annullata per fuorigioco, viene poi convalidata da Massa dopo l’intervento del Var.

Lautaro festeggia uno dei suoi gol (Foto Fabrizio Corradetti / LaPresse)

Nella ripresa l’Inter trova subito l’acuto che la rimette in partita, sfruttando il consueto calo di tensione dei giallorossi nei secondi tempi. Al 47′ Thuram cavalca sulla sinistra e trova la deviazione vincente di Lautaro. Che poi trova la doppietta al 79′: cross dalla sinistra, tocco di Thuram che manda fuori tempo la difesa della Roma e botta del capitano nerazzurro. Roma e Inter salgono a 13 punti in classifica, appaiate in vetta.

La partita

Quattro gol con Konè e Lautaro Martinez mattatori del primo vero big match d’alta quota del campionato. Roma e Inter chiudono la supersfida dell’Olimpico sul 2-2, con i giallorossi che recriminano per l’ennesimo inizio di secondo tempo sotto ritmo che rimette subito in gioco gli avversari, sotto di due reti dopo i primi 45′. Per i nerazzurri prova di forza in un giorno speciale, quello della scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda della Grande Inter e della nazionale celebrata con il minuto di raccoglimento e il lutto al braccio indossato dalle due squadre.

Gasperini conferma Leonardo Balerdi al centro della difesa al posto di Ndicka e consegna la fascia destra del centrocampo a Molina con Wesley che torna sulla sinistra. Chivu, da parte sua, sceglie la coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram per fare breccia nella retroguardia giallorossa. A destra ancora Diouf, in mezzo c’è Jones dal 1′.

La Roma è abile a imporre subito il proprio ritmo, trovando varchi tra i reparti nerazzurri dove Konè si infila agevolando le transizioni dei giallorossi. Al 5′ è proprio il francese a sbloccarla: cross di Dybala, sponda di Molina e girata vicente del centrocampista. L’Inter accusa il colpo e al 13′ rischia di subire il raddoppio, graziata da Dybala che spara alto da buona posizione dopo una difettosa deviazione di petto di Dimarco. Al 20′ Dybala si mette in proprio con una grande conclusione dalla distanza che sfiora il palo. Nel momento di maggior pressione, i nerazzurri sfiorano il pari sugli sviluppi di una rimessa laterale che mette Bisseck davanti alla porta, trovando però l’uscita miracolosa di Svilar. Al 29′ seconda chance per l’Inter con Lautaro che si avventa su un cross teso di Dimarco ma conclude alto. Al 32′ è Bastoni colpire il palo esterno, confermando il buon momento dei nerazzurri. Che, però, al 39′ subiscono il secondo gol. Cross di Dybala, Mancini tocca e Konè segna. La rete, inizialmente annullata per fuorigioco, viene poi convalidata da Massa dopo l’intervento del Var.

Nella ripresa l’Inter trova subito l’acuto che la rimette in partita. Al 47′ Thuram si lancia sulla sinistra e trova la deviazione vincente di Lautaro. Si apre una fase decisamente più equilibrata con le squadre che si rispondono colpo su colpo cercando di sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari. Grande chance per la Roma al 68′: sugli sviluppi di un corner Malen gira a botta sicura ma trova la deviazione miracolosa di Martinez. Al 70′ Svilar si oppone a un tentativo da fuori di Diouf. La Roma mostra, col passare dei minuti, segni di stanchezza e l’Inter ne approfitta. Al 78′ miracolo di Svilar su colpo di testa ravvicinato da calcio d’angolo. Un minuto dopo i nerazzurri trovano il pari: cross dalla sinistra, tocco di Bisseck che manda fuori tempo la difesa della Roma e botta di Lautaro che sigla la doppietta. Nel finale la Roma prova il tutto per tutto per far gioire ancora una volta il pubblico di casa, ma Gasperini invita alla calma da bordo campo. La dinamica del match potrà risultare deludente, ma in partite così anche un punto può diventare d’oro.