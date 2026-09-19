Milan-Lecce, Amorim: “Ho parlato con la squadra dopo il Benfica, l’obiettivo è migliorare”

Ruben Amorim cerca di rialzare la testa dopo il ko del suo Milan mercoledì in Europa League e le tante critiche che sono arrivate soprattutto nei suoi confronti. “Se ho perso il sorriso dopo la sconfitta in Europa League col Benfica? Quando si perde non si è mai la stessa persona, se lo fossi ci sarebbe qualcosa che non va. Perché quando si è competitivi si vuole sempre vincere”, ha detto il tecnico portoghese alla vigilia della sfida contro il Lecce, valida per la quinta giornata di serie A.

Coach Amorim's presser ahead of our Sunday-night clash with Lecce, streaming live on our YouTube channel! 🎙️



Powered by Clivet pic.twitter.com/KGuZ8to16b — AC Milan (@acmilan) September 19, 2026

“Non si può cambiare il passato, ma solo andare avanti e vincere le partite – ha proseguito – quando perdiamo parlo spesso con la squadra di tutte le cose che vogliamo migliorare. L’undici iniziale? Il Benfica ha fatto nove cambi rispetto alla precedente formazione. Ho voluto cambiare perché bisogna fare le rotazioni. Non credo che abbiamo perso per colpa dei calciatori che hanno giocato nel primo tempo. Penso sia stata una prestazione più collettiva che dei singoli che sono scesi in campo”.

Amorim ha iniziato la conferenza stampa ricordando Sandro Mazzola, leggenda dell’Inter, morto nella notte di sabato 19 settembre all’età di 83 anni. “A nome della società volevo mandare le condoglianze alla famiglia di Sandro Mazzola, all’Inter e a tutto il Paese. Abbiamo perso una leggenda del calcio mondiale, una figura davvero importante – ha detto il tecnico del Milan – La vita va avanti – ha aggiunto – è una situazione simile a quella che abbiamo vissuto con Baresi. Il modo migliore per ricordare queste leggende è migliorare il movimento calcistico italiano”.