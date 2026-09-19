Mazzola, Malagò: "Tristezza per morte di grande protagonista sport italiano"

(LaPresse) – “Tristezza”. Così il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha commentato la morte di Sandro Mazzola, a margine di un evento alla Festa dei giovani di Fratelli d’Italia. “Un anno in cui nello sport, in Italia, abbiamo perso i grandi protagonisti di quello che sono stati sia nel calcio sia nelle altre discipline, dei grandi, proprio un velo di malinconia – ha detto Malagò. Adesso è sempre brutto fare classifiche, però sicuramente le dobbiamo mettere nel pantheon di quelli che sono stati i più grandi calciatori”.