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sabato 19 settembre 2026

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Inter in lutto, è morto Sandro Mazzola. Le più belle foto della sua carriera

Inter in lutto, è morto Sandro Mazzola. Le più belle foto della sua carriera
Sandro Mazzola con la maglia dell’Inter a Milano 22-05-1975 foto Marco Ravezzani/LaPresse
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Sandro Mazzola e Ferrucio Mazzola a Milano 01-12-1959 foto Archivio Storico/LaPresse
Sandro Mazzola con il fratello Ferruccio 1966 foto Archivio Storico/LaPresse
Sandro Mazzola in vacanza sulla neve a Selvino con la moglie Graziella e la figlia Valentina nel dicembre 1966 foto Archivio Storico/LaPresse
Sandro Mazzola con la moglie Graziella foto Archivio Storico/LaPresse
Sandro Mazzola si allena nel 1970 foto Archivio Storico/LaPresse
Sandro Mazzola e Gianni Rivera nel derby di Milano, anni ’70 foto Archivio Storico/LaPresse
Azione di Sandro Mazzola festeggia dopo la vittoria della Coppa dei Campioni a Vienna il 27 maggio 1964 foto Archivio Storico/LaPresse
Sandro Mazzola e Domenighini leggono la Gazzetta al raduno della nazionale di calcio - 21 giugno 1964 foto Archivio Storico/LaPresse
Azione di Sandro Mazzola in azione durante Italia - Argentina del 19-06-1974 a Stoccarda foto Archivio Storico/LaPresse
Sandro Mazzola durante le qualificazioni del campionato mondiale Inghilterra 1966 contro Belgio foto Archivio Storico/LaPresse
Azione di Sandro Mazzola durante il campionato mondiale in Inghilterra del 16-07-1966 contro la Russia foto Archivio Storico/LaPresse
Sandro Mazzola con la maglia dell’Inter a Milano 12-04-1970 foto Marco Ravezzani/LaPresse
Sandro Mazzola in azione nel derby di Milano anni ’70 foto Marco Ravezzani/LaPresse
Sandro Mazzola e Facchettinel derby di Milano anni ’70 foto Marco Ravezzani/LaPresse
Sandro Mazzola e Gianni Rivera nel derby di Milano 14-04-1976 foto Marco Ravezzani/LaPresse
Sandro Mazzola alla presentazione di Ronaldo con Luisito Suarez a Milano 12-08-1997 foto Archivio Storico/LaPresse
Sandro Mazzola durante un vento celebrativo allo stadio Filadelfia del Torino nel 26 gennaio 2019 foto Beltrami/LaPresse
Sandro Mazzola ritratto sotto la statua simbolo del Torino calcio - 28 gennaio 2023 foto Coppi/LaPresse
Sandro Mazzola in tribuna allo stadio San Siro il 03 02 2010 foto Moscrop/LaPresse
Sandro Mazzola con la maglia dell’Inter a Milano 22-05-1975 foto Marco Ravezzani/LaPresse

È morto a 83 anni Sandro Mazzola, storica bandiera dell’Inter, per cui ha giocato dal 1961 al 1977. Lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. “È stato uno dei più grandi calciatori della storia. Non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti”. Nella sua carriera ha conquistato quattro scudetti, due Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con la nazionale italiana è stato campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970. Figlio del mitico Valentino, è stato l’uomo simbolo della Grande Inter di Helenio Herrera. Nella storia il dualismo con Gianni Rivera, bandiera della Milano rossonera.

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