Inter in lutto, è morto Sandro Mazzola. Le più belle foto della sua carriera

È morto a 83 anni Sandro Mazzola, storica bandiera dell’Inter, per cui ha giocato dal 1961 al 1977. Lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. “È stato uno dei più grandi calciatori della storia. Non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti”. Nella sua carriera ha conquistato quattro scudetti, due Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con la nazionale italiana è stato campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970. Figlio del mitico Valentino, è stato l’uomo simbolo della Grande Inter di Helenio Herrera. Nella storia il dualismo con Gianni Rivera, bandiera della Milano rossonera.