Figc, Malagò: "Io sotto attacco per procedura di cui sono vittima"

“Oggi io sono sotto attacco, non io perché sono riconosciuto, ma per una procedura elettorale, di cui non solo non sono colpevole ma sono addirittura vittima”. Lo dice il presidente della Figc Giovanni Malagò, parlando dal palco di Fenix.

“Adesso c’è il problema del tesseramento, il cartellino, sono l’unico presidente italiano della Figc ad aver vinto un torneo di calcio a 5, per 12 anni sono stato presidente Coni e sono l’unico membro individuale del CIO, il problema sarebbe che dopo le elezioni improvvisamente un signore dice che non ci sia il tesseramento. Giorgia Meloni ripeteva sempre: ‘Lasciate decidere quello che vuole la gente’. Io vi dico: è giusto che una persona eletta al 70% e chiamata dagli altri abbia questo tipo di problemi?”, ha concluso Malagò.