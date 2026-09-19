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sabato 19 settembre 2026

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Figc, Abodi: "Convinto Malagò non ha responsabilità ma regole Coni valgono per tutti"

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“Capisco il ragionamento del presidente Malagò, sono convinto che non abbia, nella fattispecie, responsabilità per quello che sta succedendo. Non c’è stata consapevolezza“. Così, intervenendo a Fenix, il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi risponde al presidente della Figc Giovanni Malagò in merito alla questione legata sul mancato tesseramento.

“Ma non possiamo neanche sottovalutare una cosa: che le regole che valgono per tutti e senza eccezioni, le ha fatte proprio il Coni. E questo il presidente Malagò lo sa. Se ci fossero state delle eccezioni, sarebbero state inserite nei principi informatori del Coni. E noi dobbiamo necessariamente osservare, perché io devo essere il custode, diciamo così, dell’autonomia dello sport“, aggiunge Abodi.