Figc, Abodi: "Convinto Malagò non ha responsabilità ma regole Coni valgono per tutti"

“Capisco il ragionamento del presidente Malagò, sono convinto che non abbia, nella fattispecie, responsabilità per quello che sta succedendo. Non c’è stata consapevolezza“. Così, intervenendo a Fenix, il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi risponde al presidente della Figc Giovanni Malagò in merito alla questione legata sul mancato tesseramento.

“Ma non possiamo neanche sottovalutare una cosa: che le regole che valgono per tutti e senza eccezioni, le ha fatte proprio il Coni. E questo il presidente Malagò lo sa. Se ci fossero state delle eccezioni, sarebbero state inserite nei principi informatori del Coni. E noi dobbiamo necessariamente osservare, perché io devo essere il custode, diciamo così, dell’autonomia dello sport“, aggiunge Abodi.