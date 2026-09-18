Rocchi, la Procura chiede l’archiviazione sul caso ‘bussate in Sala Var’

La procura di Monza, diretta da Claudio Gittardi, ha chiesto l’archiviazione in relazione al reato di frode sportiva per l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l’ex supervisore Var Andrea Gervasoni e i due ex arbitri addetti al Var Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo per il caso delle ‘bussate’ in sala Var a Lissone tra il 2024 e il 2025. Secondo la procura, dalle indagini non sono emersi elementi che consentono di “sostenere in giudizio” “né la natura fraudolenta delle condotte” “né il dolo specifico” della norma, vale a dire che le condotte “fossero finalizzate all’alterazione del risultato in campo piuttosto che a correggere errori arbitrali”. Si tratta del filone di indagini trasmesso per competenza territoriale a Monza dalla Procura di Milano.

(Foto di Marco Ottico/Lapresse)

Tra gli episodi contestati una gomitata di Bastoni in Inter-Verona del 2024

In particolare, per tutti e quattro l’episodio contestato era relativo alla partita tra Inter e Verona del 6 gennaio 2024 per il mancato richiamo all’arbitro del match Michael Fabbri su una gomitata di Alessandro Bastoni su Ondrej Duda in occasione del gol del 2-1 dei nerazzurri, mentre gli altri episodi per Rocchi riguardano il presunto condizionamento dell’addetto al Var Daniele Paterna in Udinese-Parma del 1 marzo 2025 e due designazioni arbitrali dell’Inter. Per Gervasoni anche il presunto condizionamento di Nasca in Salernitana-Modena delll’8 marzo 2025.

La Procura: “Intervento esterno per correggere errore di campo”

Non un “atto fraudolento” che vada “ex ante a incidere sul corretto svolgimento della competizione al fine di alterarlo” ma al contrario in alcuni casi un “intervento esterno” che “era finalizzato esclusivamente a correggere errori arbitrali“. È quanto sostiene la procura di Monza, diretta da Claudio Gittardi, che ha chiesto l’archiviazione per frode sportiva per l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l’ex supervisore Var Andrea Gervasoni e i due ex arbitri addetti al Var Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo per il caso delle ‘bussate’ in sala Var a Lissone tra il 2024 e il 2025.Nella richiesta, la procura di Monza sottolinea che “la valutazione conclusiva non deve avere per oggetto l’accertamento e la verifica di anomalie regolamentari, errori tecnici, rapporti istituzionali impropri o interferenze organizzative” ma “occorre invece valutare, per ciascun fatto e per ciascun indagato, se gli elementi raccolti consentano una ragionevole previsione di condanna per la specifica fattispecie” della frode sportiva e quindi “non solo la materialità dell’atto, ma anche la sua natura fraudolenta” con il fine di “un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione e, nei casi di concorso, il contributo consapevole alla medesima finalità illecita”.