Cristiano Ronaldo in nazionale: è tra i convocati del nuovo ct del Portogallo

Cristiano Ronaldo è stato convocato nella nazionale portoghese dal nuovo commissario tecnico Jorge Jesus per le prossime partite del Portogallo in Nations League. Ronaldo, oggi quarantunenne, aveva dichiarato che il Mondiale della scorsa estate sarebbe stato il suo ultimo, ma la stella di fama mondiale non ha ancora reso noto quando intende ritirarsi dal calcio internazionale; avrà 43 anni al momento degli Europei del 2028.

Si tratta della prima convocazione diramata da Jesus, ingaggiato per sostituire lo spagnolo Roberto Martinez dopo la sconfitta del Portogallo per 1-0 contro la Spagna agli ottavi di finale del Mondiale. In precedenza, Jesus ha allenato l’Al-Nassr – il club saudita in cui milita Ronaldo – vincendo il campionato insieme a lui nella scorsa stagione. Il Portogallo esordirà in Nations League ospitando il Galles il 24 settembre; tre giorni dopo affronterà la Norvegia in trasferta, giocherà in Danimarca il 1° ottobre e infine ospiterà nuovamente la Norvegia il 4 ottobre. Tra i convocati di Jorge Jesus ci saranno anche lo juventino Francisco Conceicao, il milanista Goncalo Ramos e il laziale Nuno Tavares.

Portogallo: la lista dei convocati

Questi i convocati del Portogallo: