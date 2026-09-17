Juventus-Nec oggi in Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla

Dopo la sconfitta in campionato nei minuti di recupero contro il Sassuolo, la Juventus di Luciano Spalletti torna in campo oggi, 17 settembre, per l’esordio in Europa League contro gli olandesi del Nec (Nijmegen eendracht combinatie). I bianconeri, seconda squadra italiana a scendere in campo nella competizione dopo il brutto avvio del Milan, sconfitto in casa dal Benfica, sono chiamati a una vittoria e a una prova convincente per scacciare i fantasmi degli ultimi giorni, contro un avversario che appare abbordabile.

Spalletti: “Essere pronti per mostrare di essere da Juve”

“Essere pronti è l’unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus. Dobbiamo esser pronti ad accettare queste cose”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match d’Europa League contro gli olandesi del Nec. “Accettare la pressione dal mio punto di vista è la medicina per imparare a vivere. L’ho imparato dopo pochi anni perché dovevo portare a casa qualcosa per la famiglia, avevamo una situazione difficile. Già a 10 anni avevo la pressione addosso, figuriamoci se mi turbo adesso”, ha aggiunto. “Quello che esce dopo una sconfitta è un processo che non posso controllare – ha ammesso tornando sul ko con il Sassuolo – Non siamo stati lucidi e attenti, siamo consapevoli che c’è qualcosa da migliorare ma abbiamo analizzato le cose in profondità. Ci sono delle cose da mettere a posto perché gol così non si possono prendere”.

Juventus-Nec: le probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1) : Grabara, Kalulu, Gatti, Lucumì; Celik, Koopmeiners, Sarr, McKennie; Nico Gonzalez, Woltemade; Kolo Muani.

: Grabara, Kalulu, Gatti, Lucumì; Celik, Koopmeiners, Sarr, McKennie; Nico Gonzalez, Woltemade; Kolo Muani. NEC (3-4-2-1): Crettaz; Storm, Sandler, Kabar; Tahaui, Nejasmic, Geiger, Bischoff; Chery, Lobreton; Sierhuis.

Juventus-Nec: orario e dove vederla

La partita è in programma questa sera, giovedì 17 settembre, all’Allianz Stadium, con calcio d’inizio alle 21. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, e sarà possibile seguirlo in streaming su Now e SkyGo.