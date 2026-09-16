Bologna: ufficiale l’esonero di Tedesco, ecco chi arriva al suo posto

Salta la panchina del Bologna, la seconda in serie A dopo quella della Fiorentina. La società rossoblu ha ufficializzato l’esonero di Domenico Tedesco dopo sole 4 giornate. La squadra è affidata a Raffaele Palladino, pronto a dirigere il suo primo allenamento

“Il Bologna Fc 1909 – si legge nella nota – comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della Prima squadra Domenico Tedesco, cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e competenza. A lui e ai suoi collaboratori il Club augura le migliori fortune professionali – si legge nella nota della società emiliana – La guida tecnica della squadra è affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029, e che oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro tecnico”.

Tedesco paga il pessimo avvio di campionato con un solo punto nelle prime quattro partite, ottenuto con il Sassuolo. Tre le sconfitte contro Lazio, Atalanta e l’ultima a Napoli.

Palladino è reduce dall’esperienza all’Atalanta in cui entrato in corsa al posto di Juric aveva portato la squadra nerazzurra agli ottavi di finale di Champions League, la migliore delle italiane, e al settimo posto in campionato con la qualificazione alla Conference League.