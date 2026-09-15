Nazionale, Giulini: "Romano come Palestra, felice che abbia scelto l'Italia"

“Rispetto a Palestra, Romano è un nostro calciatore e siamo molto contenti di lui”. Lo ha detto il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, a margine dell’assemblea della Lega Serie A a Milano, a chi gli chiede un commento sull’inizio di campionato del giovane centrocampista Alessandro Romano. “Marco (Palestra, ndr) ha un piccolo infortunio ma gli auguro di riprendersi presto perché è fondamentale per la Nazionale, noi siamo contenti che Romano abbia scelto la nazionale italiana e sono sicuro che ne sarà un protagonista da subito”, ha aggiunto. Sui meriti del ct azzurro Roberto Mancini, ancora Giulini ha dichiarato: “È un allenatore che nei giovani ha sempre creduto, noi lo sappiamo bene perché Nicola Barella ha iniziato con la nazionale italiana con questo allenatore e con la maglia del Cagliari e sono veramente felice che Romano avrà la stessa opportunità”.