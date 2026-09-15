Daniel Maldini, Giulini: "Credo a buona fede, da esito esami verrà fuori verità"

“Maldini? Non capisco come possano uscire certe notizie. Ad oggi le tracce di stupefacenti sono più in certi giornali che nel ragazzo”. Lo ha detto il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, a margine dell’assemblea della Lega Serie A a Milano, a chi gli chiede un commento sull’incidente che ha coinvolto l’attaccante Daniel Maldini sabato notte a Milano dopo la partita vinta dai rossoblù a Bergamo contro l’Atalanta. “Gli esami fatti sono tutti negativi, crediamo alla buona fede del ragazzo che giura di aver bevuto solo un paio di gin tonic o tre birre come si vede anche dai valori. Chi tra polizia locale e ospedale ha diffuse certe notizie dovrà assumersene le responsabilità”, ha aggiunto.