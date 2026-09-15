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martedì 15 settembre 2026

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Daniel Maldini, Giulini: "Credo a buona fede, da esito esami verrà fuori verità"

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“Maldini? Non capisco come possano uscire certe notizie. Ad oggi le tracce di stupefacenti sono più in certi giornali che nel ragazzo”. Lo ha detto il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, a margine dell’assemblea della Lega Serie A a Milano, a chi gli chiede un commento sull’incidente che ha coinvolto l’attaccante Daniel Maldini sabato notte a Milano dopo la partita vinta dai rossoblù a Bergamo contro l’Atalanta. “Gli esami fatti sono tutti negativi, crediamo alla buona fede del ragazzo che giura di aver bevuto solo un paio di gin tonic o tre birre come si vede anche dai valori. Chi tra polizia locale e ospedale ha diffuse certe notizie dovrà assumersene le responsabilità”, ha aggiunto.