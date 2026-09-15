Coppa Italia, Fiorentina-Pisa 3-0: ai viola il derby toscano

La Fiorentina mette in tasca la seconda vittoria consecutiva dopo quella in campionato contro il Venezia e si aggiudica per 3-0 il derby in Coppa Italia contro il Pisa. I Viola approdano così agli ottavi, dove affronteranno il Napoli di Massimiliano Allegri.
Il film della partita
Un primo tempo segnato da poche emozione si infiamma negli ultimi 5 minuti: al 40′ Mateo Pellegrino trova il vantaggio per i Viola con un sinistro da centro area che non lascia scampo al portiere avversario. Nel secondo tempo il Pisa prova a cambiare l’inerzia della partita puntando su tre sostituzioni, ma al 71′ la Fiorentina raddoppia con Wilfried Gnonto su assist di Alieu Njie. A mettere il sigillo in pieno recupero è Gonçalves, che trova la rete da fuori area servito da Álex Jiménez.