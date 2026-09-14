Torino-Roma oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Dopo il pari in Champions League all’esordio contro il Fenerbahce, torna in campo oggi, 14 settembre, la Roma di Gian Piero Gasperini per la quarta giornata di serie A. I giallorossi vanno di nuovo in trasferta, questa volta a Torino contro i granata, con l’intenzione di vincere per restare a punteggio pieno dopo le prime tre vittorie in altrettante gare di campionato. Ma il Torino ha bisogno di punti dopo un avvio stentato e non sarà un avversario facile per i giallorossi.

Gasperini: “Ci siamo tutti, recuperiamo anche Pellegrini”

“Castro è un giocatore importante che abbiamo voluto. Sta facendo bene. C’è lui, Malen, Mora, Soulè. Tutti stanno facendo bene, Castro è entrato sempre, Mora anche. Ora recuperiamo anche Pellegrini che verrà con noi. Forse per la prima volta ci siamo veramente tutti, Lulli ha un po’ di febbre, vediamo oggi ma sta meglio. Tutti questi 20 giocatori più i portieri possono fare parte di questa opportunità”. Così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida contro il Torino, posticipo della quarta giornata di serie A. Il tecnico non vuole sentire parlare di titolari e riserve: “Anche questa volta la Roma giocherà in 16. Purtroppo altri 4 non giocheranno”.

“Malen? sapevo era giocatore importante ma qui siamo andati oltre”

“Numeri straordinari, al di fuori del normale. Soprattutto per come sono stati fatti, per qualità e continuità. Ora sono passate tante partite e i numeri sono significativi, anche con le caratteristiche e le qualità con i quali sono stati fatti. Prendendo Malen sapevo che era un giocatore importante, ma qui siamo andati oltre”. Così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida contro il Torino, posticipo della quarta giornata di serie A.

Abate: “Roma step importante, Toro ha qualità per far bene”

La Roma “è un bel banco di prova, ma dobbiamo pensare a noi stessi. La vittoria di Firenze ci ha dato consapevolezza in più e la dimostrazione che i ragazzi credono in quello che fanno. Ma abbiamo ancora da migliorare”. Lo ha detto l’allenatore del Torino Ignazio Abate parlando in conferenza stampa in vista della partita contro la Roma. “Affrontiamo una squadra forte che ha grandi individualità, siamo pronti dopo una bella settimana”, ha aggiunto. Capitolo infortunati. “Coco è recuperato. Si è fermato Adams per un problema all’adduttore, Simeone è in dubbio per un problema alla schiena”, ha detto Abate. Su cosa cambia in attacco. “Abbiamo altri due attaccanti in rosa. Si potrà partire anche senza attaccanti, aspetteremo ancora per capire come sta Simeone. Zapata ha fatto tutta la settimana al completo, l’ha fatta in modo importante. Il ginocchio ci ha dato risposte positive”, ha detto. Infine su Gasperini e la Roma. “E’ un rivoluzionario del calcio moderno. E’ molto verticale, invade l’area con tanti uomini e la carriera parla per lui. Per noi non è un esame di maturità, è semplicemente lo step di un percorso. Una tappa difficile per noi, ma anche noi abbiamo le nostre armi e le nostre qualità”, ha concluso.

Torino-Roma: le probabili formazioni

TORINO (3-5-2) : Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Fortini, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Kulenovic.

: Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Fortini, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Kulenovic. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen.

Torino-Roma: orario e dove vederla

La sfida tra Torino e Roma è in programma alle 18.30. La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214).