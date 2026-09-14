Inter-Udinese oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Dopo la sconfitta all’esordio in Champions contro il Real Madrid, non senza qualche rimpianto, l’Inter di Cristian Chivu torna in campo oggi, 14 settembre, per la quarta giornata di serie A. I nerazzurri ricevono a San Siro l’Udinese, avversario ostico, con l’intenzione di conquistare i tre punti per restare a punteggio pieno in campionato, dopo le tre vittorie nelle prime tre giornate.

Chivu: “Inter pronta per Udinese, da Madrid mi porto aspetti positivi”

“La squadra deve arrivare bene alla partita, consapevoli che l’Udinese è una squadra allenata bene e che fisicamente può metterti in difficoltà. E’ una squadra che crea tanti problemi agli avversari, ma come sempre noi faremo del nostro meglio”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita in campionato contro l’Udinese a San Siro. “La squadra è serena come sempre, il nostro obiettivo è sempre stata la crescita. È presto per dare dei giudizi, siamo ancora ad inizio stagione ma vedo delle belle cose. Poi qualche critica ci può stare, ma noi non badiamo a quello ma ai principi che vogliamo aggiungere. Non possiamo perdere la fiducia per quello che abbiamo fatto fino ad ora. Dal punto di vista mentale con il Napoli hai speso tanto e dopo meno di 72 ore hai giocato al Bernabeu con il Real. Mi è piaciuta la reazione della squadra e mi prendo le cose positive di questa gara”, ha aggiunto.

Runjaic: “Vogliamo ripeterci a San Siro”

“Contro l’Inter servirà un’ottima prestazione. Sono la miglior squadra della Serie A, in estate si sono rafforzati, hanno un gruppo che gioca da tanti anni insieme, con uno stile riconoscibile a prescindere dall’allenatore. Chivu ha ripreso i principi di gioco già presenti e portato ancora più energia. A Madrid, contro una squadra del livello del Real, l’Inter ha dominato in alcune fasi della gara, quindi sappiamo cosa ci aspetta e che dovremo fare molto, sapendo anche soffrire. Abbiamo diversi infortunati ma a noi non piace lamentarci, cercheremo di trarre il meglio possibile da questa partita. Si parte dallo 0-0 e cercheremo di fare una bella partita, poi vedremo quale sarà il risultato”. Lo ha detto l’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic presentando in conferenza stampa il match in programma questa sera a San Siro contro l’Inter. Capitolo convocati. “Chakvetadze si sta allenando stabilmente in gruppo, l’infortunio è superato ed è pronto a giocare. Vedremo quale sarà l’evoluzione della partita, abbiamo ipotizzato diversi scenari ma il piano è fargli fare dei minuti. Jovanovic è appena arrivato, non ha tanti allenamenti con noi nelle gambe, ma se dovesse servire è pronto a giocare. Zanoli e Zaniolo non ci saranno contro l’Inter, ma sono ottimista di averli contro il Cagliari. Gli altri infortunati, se tutto va come deve andare, li riavremo al rientro dalla sosta”, ha aggiunto.

Inter-Udinese: le probabili formazioni

INTER (3-5-2) : Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro.

: Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro. UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis.

Inter-Udinese: orario e dove vederla

Inter-Udinese è in programma a San Siro alle 20.45. La partita sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. In streaming su NOW, SkyGo e sull’app di Dazn.