Daniel Maldini negativo ai test tossicologici, il giocatore del Cagliari dopo l’incidente oggi si allena

Il Cagliari Calcio in una nota comunica che “il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo“. Il calciatore, fa sapere il club rossoblu, sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra. L‘attaccante all’alba di domenica è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano mentre era alla guida della sua auto ed è risultato positivo all’etilometro: a Maldini è stata ritirata la patente. Era rimasto ferito in maniera lieve ed era rientrato nella sua abitazione dopo essere stato visitato al Fatebenefratelli di Milano.