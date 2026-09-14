Como-Parma oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Dopo la bella vittoria contro il Lipsia all’esordio assoluto in Champions League, il Como di Cesc Fabregas torna in campo oggi, 14 settembre, per la quarta giornata di serie A. I lariani ricevono il Parma, per provare a continuare nella serie positiva e conquistare tre punti per restare agganciati al treno di testa.

Fabregas: “Champions deve dare energia al Como per affrontare Parma”

“L’emozione di giocare la prima partita di Champions ovviamente ti carica e ti fa vivere qualcosa di diverso. Dobbiamo però essere bravi a trovare quell’energia in ogni partita, indipendentemente che sia Coppa Italia, Serie A o Champions. E soprattutto bisogna recuperare bene“. Così l’allenatore del Como Cesc Fabregas intervenuto in conferenza stampa in vista della partita di campionato contro il Parma. I ducali hanno un punto e sono reduci dal pareggio con il Monza, ma Fabregas non pensa a un turnover. “La squadra si è allenata molto bene e sono tutti a disposizione”, ha detto. “Sappiamo l’importanza della partita. Il Parma è una squadra molto, molto organizzata, sa quello che vuole fare, ha giocatori di buon livello e un allenatore che è lì già da un anno e conosce bene il campionato e la propria squadra”, ha dichiarato. “Sicuramente verranno qui per fare una grande partita e proveranno anche a capire se noi siamo un po’ stanchi dopo giovedì”, ha spiegato. Infine sulla crescita della squadra. “Sono d’accordissimo sul fatto che ci siano sempre cose da migliorare. La perfezione nel calcio non esiste. Anche contro il Lipsia non abbiamo concesso molto e a Genova praticamente abbiamo concesso un tiro in porta e preso un gol”, ha concluso Fabregas.

Como-Parma: le probabili formazioni

COMO (3-4-2-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Caqueret, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas.

(3-4-2-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Caqueret, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. PARMA (5-3-2): Corvi; Britschgi, Delprato, Diego Carlos, Troilo, Valeri; Ordóñez, Keita, Fabbian; Lontani, Romero.

Como-Parma: orario e dove vederla

Solo Dazn trasmetterà il match tra lariani e gialloblu, con pre-partita e col calcio d’inizio alle ore 15 allo stadio Sinigaglia.