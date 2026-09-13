Sassuolo-Juventus oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

La Juventus di Luciano Spalletti torna in campo oggi, 13 settembre, in trasferta contro il Sassuolo in una partita valida per la quarta giornata della serie A. I bianconeri sono costretti a vincere se vogliono restare agganciati al treno di testa, guidato momentaneamente dalla Lazio davanti a Roma e Inter, che però devono ancora giocare.

Spalletti: “Sassuolo-Juve gara difficile, infortuni non siano alibi”

“Il Sassuolo è una squadra che si è distinta negli anni per qualità del gioco, bisogna fare i complimenti a una società molto seria e punto di riferimento per il nostro calcio. Ha sempre creato un ambiente senza pressioni per tutti i professionisti che hanno lavorato lì. Questo è dipeso anche dal fatto che l’abbia guidata Carnevali per 12 anni in maniera eccezionale. Ha dei calciatori fortissimi come Berardi, Laurienté, Matic ed Esposito. Andiamo a giocare una partita difficilissima, una squadra che ha il suo marchio di fabbrica nel gioco e nelle ripartenza. Dobbiamo essere più versioni di noi stessi, consapevoli di essere una squadra forte”. Così l’allenatore della Juventus Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo. “I troppi infortuni? Non dobbiamo cercare alibi, non ne parlo più. Noi dobbiamo soltanto pensare a vincere le partite, andare oltre a tutto quello che succede. Si prova con quelli che siamo e in quanti rimarremo per fare quello che merita un club con questa storia”, ha detto. “Ci ha bruciato tantissimo vedere la prima giornata di Champions, ma è un grandissimo stimolo per tornarci”, ha concluso.

“Non sono sorpreso da Aquilani, ha grandi qualità”

“Di Aquilani avevo la percezione che potesse fare l’allenatore, nella Roma era un calciatore con lo zaino pieno di qualità. Con le giocate suggeriva cose a tutta la squadra, aveva una interpretazione esclusiva del pallone. Nonostante fosse molto giovane aveva grande personalità. Soluzioni che vedo chiare ed evidenti nelle squadre che allena, si vede che sa quello che vuole. Non sono sorpreso e gli faccio i complimenti”. Così l’allenatore della Juventus Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo, parlando del tecnico dei neroverdi.

Sassuolo-Juventus: le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Bowie, Laurienté.

Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Bowie, Laurienté. JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, Woltemade, Nico Gonzalez; Kolo Muani.

Sassuolo-Juventus: orario e dove vederla

La sfida tra Sassuolo e Juventus, in programma alle 20.45, sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214).